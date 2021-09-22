Merhum Başvekil Menderes, ADÜ'de düzenlenen panel ile anıldı - Haberler
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Merhum Başvekil Menderes, ADÜ'de düzenlenen panel ile anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Merhum Başvekil Menderes, ADÜ'de düzenlenen panel ile anıldı

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen "60 Yıl Sonra Başbakan Adnan Menderes" konulu panel, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

MENDERES (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen "60 Yıl Sonra Başbakan Adnan Menderes" konulu panel, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Panele ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra İYİ Parti Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, akademik ve idari personelimiz ile öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Aldemir, "Merhum Başvekilimiz Menderes gibi liderleri ve Seyit Onbaşı, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi neferleri oldukça zalimlerin karşısında elif gibi dimdik duracak, boyun eğmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle düzenlenen kıymetli program için bir arada olduğumuz herkese teşekkür ediyorum. Demokrasi Şehidimiz Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes'i rahmet ve minnetle anarken hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

Panelin moderatörü Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Söke İşletme Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Turan Akkoyun, "27 Mayıs 1960 - 17 Eylül 1961 tarihleri arasında 15 aylık süreç bir demokrasi ve hukuk ayıbı olarak değerlendirilebilecek durumdadır. Adnan Menderes'in hatıralarını yaşatmaya ve ona yakışır şekilde demokrasiye katkı yapmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda bizler Adnan Menderes'in hatıralarını büyüklerimizden dinleyerek büyüdük. Adnan Menderes, ülkemiz ve Aydın halkı için sadece bir Başbakan değil aynı zamanda demokrasinin ve ülkedeki çok büyük işlerin de mimarıdır. Kendisinden sonra gelen birçok devlet adamına da fikirleriyle önder olmuştur" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu Merhum Başvekil Adnan Menderes döneminde gerçekleşen eğitim reformlarıyla ilgili gerçekleştirdiği konuşmasında, siyaseten gerçekleşen adımların eğitim reformuyla taçlandırıldığını söyledi. Prof. Dr. Karasakaloğlu, "Eğitimi ülkenin en ücra köşelerine kadar götürmek, özellikle okulu olmayan köylere eğitimi götürebilmek, ilköğretimin kalitesini yükseltmek ve yeni bir ilköğretim kanunu çıkartmak başlı başına bir reform niteliğindedir. İktidarda kaldığı süre boyunca 2 Milli Eğitim Şurası gerçekleştirmesi eğitimi ne kadar önemsediğinin bir göstergesidir" dedi.

Panelin son konuşmacısı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Bakkalcı ise Adnan Menderes döneminin başlı başına birçok konuda Türkiye'nin önemli atılımlarıyla dolu olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Üyelik işlemelerinin bu dönemde başladığının altını çizen Prof. Dr. Bakkalcı, "1951 yılında Kore'ye asker gönderilmesi, Türkiye'nin NATO'ya girişi, Öğretmen okullarının açılışı yine o dönemin önemli kazanımlarıdır" diye konuştu.

Panelin sonunda panelistlere teşekkür belgesi ve hediyeleri takdim edildi.

Programın ardından MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. - AYDIN

Merhum Başvekil Menderes, ADÜ'de düzenlenen panel ile anıldı

Merhum Başvekil Menderes, ADÜ'de düzenlenen panel ile anıldı

Merhum Başvekil Menderes, ADÜ'de düzenlenen panel ile anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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