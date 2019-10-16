Merhum Başvekil Adnan Menderes için yapılan müzede sona yaklaşıldı

16.10.2019 10:15

Aydın Valiliği Yatım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, 1960 darbesinin ardından idam edilen Aydın'ın yetiştirdiği nadir kişilerden biri olan demokrasi şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Menderes Müzesi'nde sona yaklaşıldı. Adnan Menders'in çocukluğundan idam edildiği güne hatta 27 Mayıs 1960 darbesinden sonraki günlerde yaşanan pek çok acı hatıranın da sergileneceği müzede Menderes'in hatıralarının nesilden nesile aktarılması hedefleniyor.



Türk milletinin tarihinde kara bir gün olarak anılan ve Aydın'ın yetiştirdiği devlet adamı Merhum Adnan Menderes başta olmak üzere ve arkadaşlarının Merhum



27 Mayıs 1960'ın, Türk milletinin tarihinde kara bir gün olarak anılırken o ibretli günlerin ve Merhum Başvekil Adnan Menderes'in gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu müzenin yapıldığı belirtildi.



Aydın ilindeki tarihi ve doğal güzelliklerin minyatürü de olacak



Müze Adnan Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı kenarında ve Aydın-Muğla yolu üzerinden çok rahat görülebileceği bir alanda yapılıyor. Müzede Adnan Menderes'in kullandığı pek çok eşya sergilenecek. Bunun yanında tarihi Tralles Antik Kenti'nde yer alan üçgözlerin devasa minyatürü ile Mini Aydın alanında il genelindeki 22 adet antik kentin minyatürü yer alacak.



Adnan Menderes'in öğrenim hayatı, tarım ile iştigali ve özellikle 1946 seçimlerinde kullandığı metaryallerden bulunabilen malzemelerin de sergileneceği müzede, o döneme ait fotoğraflar, meşhur tahta seçim sandığı ve bizzat kendisinin kullandığı 1950 model traktör de sergilenecek.



Türk siyaset tarihinin en unutulmaz ve acı günlerinin yaşandığı 1960 ihtilali ile Menderes'in Yassıada'daki günlerini anlatan çeşitli yapıların da yapılacağı müzenin tepesinde ise bir kule olacak. O kulede de temsili olarak Adnan Menderes'in idam edildiği sehpa temsili olarak yapılıp ibret vesikası olarak sergilenecek. Müzenin girişinde ise Adnan Menderes'in mumdan yapılma bir heykeli yer alacak. - AYDIN

Kaynak: İHA