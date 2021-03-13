Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı

13.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:47
Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, uzun yıllar görev yaptığı ve başhekimlik yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi bahçesinde anıldı.

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, uzun yıllar görev yaptığı ve başhekimlik yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi bahçesinde anıldı.

Yoğun katılım gösterilen anma programına İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Tetik, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, yönetim kurulu üyeleri, merhum Başkan Ülkü'nün eşi ve kızı, yakın akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, görevi başında Covid-19 nedeniyle yitirilen tek Tabip Odası Başkanı'nın Ülkü olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda dünyanın uğraştığı pandemi sürecinin ülkemizin sağlık çalışanlarının bilgi birikimleri, deneyimleri ve özverili çalışmaları ile en az yıkımla atlatılmaya çalışıldığını belirterek, anma programı için desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne teşekkür etti.

Çalışma arkadaşları adına konuşma yapan Dr. Soner Güçlü, "14 Mart Tıp Haftası'nı yıllar geçtikçe daha buruk anıyoruz. Sağlık çalışanlarının sorunları, her geçen gün daha da artmakta ve çözüm sağlanamamaktadır. İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika, Güney Afrika ve Malezya gibi 130'a yakın bir çok ülkede Covid-19, başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli gruplar için meslek hastalığı olarak kabul edilmiş iken ülkemizde halen resmi olarak meslek hastalığı kabul edilmemiştir. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili bir 'Sağlıkta şiddet yasası' çıkarılması gerekir" dedi.

Merhum Dr. Esat Ülkü'nün Kızı Dr. Müge Bozkurt babasının insanlarla beraber olmayı, kalabalığı çok sevdiğini ve öldükten sonra da insanları bir ara getirmeye devam ettiğini belirterek, programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Eşi Memnune Ülkü ise yapılan etkinlik için emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı
Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı
Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı
Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı
Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hülya Avşar Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 09:48:17. #1.14#
title