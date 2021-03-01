Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan Şarkışla ilçesinde anıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında anıldı.

İlçede Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantta Erbakan'ı anlatan yayın organları vatandaşlara dağıtıldı.

Saadet Partisi Şarkışla İlçe Başkanı Şemsettin Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada Erbakan'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Erbakan'ı anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Koçak, "Erbakan'ı anlamak için onunla yaşamak, onunla birlikte olup bu ülkenin, bu ümmetin dertlerini kendi ağzından dinlemek gerekirdi. Erbakan'ı ancak öyle anlayabilirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş