Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan "İz Bırakanlar" programı ile anıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında "İz Bırakanlar" programıyla anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait SBB TV YouTube kanalından canlı yayınlanan ve yaklaşık 3 saat süren programı binlerce kişi takip etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yavuz Ünal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa bağlanan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Prof. Dr. Cevat Akşit, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Erbakan'ı anlattı.

Konuklar, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatı, yaptığı hizmetleri ve 28 Şubat dönemine dair yaşananları paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Necmettin Erbakan'ı saygı ile andıklarını belirterek, "Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir devlet adamıydı. Vesayete, zulme karşı her zaman dik ve kararlı durmuş, bu uğurda bedel ödemiş bir siyasetçi ve bilim adamıydı. Bu vesileyle 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle yad ediyorum." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş