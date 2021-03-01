Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan "İz Bırakanlar" programı ile anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan "İz Bırakanlar" programı ile anıldı

01.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:17
Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında "İz Bırakanlar" programıyla anıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında "İz Bırakanlar" programıyla anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait SBB TV YouTube kanalından canlı yayınlanan ve yaklaşık 3 saat süren programı binlerce kişi takip etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yavuz Ünal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa bağlanan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Prof. Dr. Cevat Akşit, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Erbakan'ı anlattı.

Konuklar, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatı, yaptığı hizmetleri ve 28 Şubat dönemine dair yaşananları paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Necmettin Erbakan'ı saygı ile andıklarını belirterek, "Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir devlet adamıydı. Vesayete, zulme karşı her zaman dik ve kararlı durmuş, bu uğurda bedel ödemiş bir siyasetçi ve bilim adamıydı. Bu vesileyle 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle yad ediyorum." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Berat Albayrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan "İz Bırakanlar" programı ile anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 13:24:25. #1.14#
title