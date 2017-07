Merhametimize Sığınan Canlar, İnsanlığımızın İmtihanı"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelinde camilerde okunan cuma hutbesinde, "Misafir kardeşlerimizi külfet değil, rahmet vesilesi olarak görelim. Bazılarının yanlışlarını tamamına yüklemeyelim. Bilelim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz bizlere emanettir. Merhametimize sığınan, bizden yardım uman her bir can, imanımız, İslamımız ve insanlığımızın bir imtihanıdır." ifadelerine yer verildi.



Türkiye genelindeki tüm camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "İmanımız ve ı·nsanlıgˆımızın ı·mtı·hanı: Mu¨ltecı·ler" konulu cuma hutbesi okundu.



Hutbede, Mekkeli muhacir kardes¸lerine go¨nu¨lden kucak açan Medineli ensara atıfta bulunularak, "Yu¨ce Rabbimize s¸u¨ku¨rler olsun ki Allah Resulu¨'nu¨ rehber edinen, bu ilk Mu¨slu¨man nesli kendisine o¨rnek alan aziz milletimiz de asırlardır muhacire ensar oldu. Irkı, dili, dini ne olursa olsun kendisine sıgˆınanlara hic¸ du¨s¸u¨nmeden go¨nu¨l kapılarını ac¸tı." vurgusu yapıldı.



Son zamanlarda milletin bu alicenaplığına gölge düşürecek birtakım olumsuzluklara üzüntüyle şahit olunduğu belirtilen hutbede, özellikle kimi çevrelerce Türkiye'nin kardeşlik ve misafirperverliğine yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü vurgulandı.



Çoğu mesnetsiz iddia ve paylaşımlarla kin ve nefret duygularının körüklenmeye, milletin birlik ve beraberliğinin, huzur ve muhabbetinin zedelenmeye çalışıldığına dikkati çekilen hutbede şunlar kaydedildi:



"Bu konuda her mümin kardeşimiz dikkatli ve ferasetli olmak durumundadır.

Peygamberimizin ifadesiyle 'Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.' Öyleyse geliniz! Misafir kardeşlerimizi külfet değil, rahmet vesilesi olarak görelim. Bazılarının yanlışlarını tamamına yüklemeyelim. 'Allah hiç kimseye, hiçbir millete böyle ağır bir imtihan yaşatmasın' diye dua edelim.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte milletçe bizi ayakta tutan ve en fazla ihtiyaç duyduğumuz değerlerin feraset, basiret ve sağduyu olduğunu unutmayalım. Bilelim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz bizlere emanettir. Merhametimize sığınan, bizden yardım uman her bir can, imanımız, İslamımız ve insanlığımızın bir imtihanıdır."



15 Temmuz şehitleri için okunacak hatmi şeriflerin duasına davet



Milletin varlığına ve değerlerine yönelik girişilen 15 Temmuz ihanetinin birinci yıl dönümünün idrak edileceği hatırlatılan hutbede, 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitlerin ruhlarına ithafen ülke genelinde hatm-i şerifler okunacağı bildirildi.



Hutbede, 14 Temmuz günü cuma namazı öncesinde bütün camilerde şehitleri anma programları düzenleneceği ve okunan hatimlerin duasının yapılacağı bildirilerek, "Şehitlerimize bir vefa borcu olarak, sizleri yapılacak dualara hep birlikte 'amin' demeye davet ediyoruz. Canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şehitlerimize bir kez daha Yüce Rabbimizden rahmet, gazilerimize şifalar niyaz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.