Büro Memur-Sen Mardin Şube Başkanı Ümit Unat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Merhamet ve Kadın" konulu fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirtti.

Unat, yaptığı açıklamada, kadınların hayattaki rolüne ve önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Merhamet ve Kadın" konulu fotoğraf yarışması düzenledikelerini dile getiren Unat, Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği yarışmada birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye de bin lira ödül verileceğini bildirdi.

Unat, şunları kaydetti:

"Kadınlar, eş olma, anne olma, çalışan olma gibi hayatta farklı roller üstlenmektedir. Buna bağlı olarak da kadınlar sorunların daha fazla muhatabı olmaktadır. Kadınlar, tüm sorunların üstesinden sabır ve merhametiyle gelmektedir. Toplumun ve ailenin temel direği olan kadınların haklarına, yaşadığı zorluklara, başarılarına dikkat çekmek için ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyoruz."

Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçıların, 26 Şubat'ta kadar eserlerini Büro Memur-Sen Mardin Şubesine ulaştırmaları gerektiği duyuruldu.