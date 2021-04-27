"Merhamet Lokantası" ramazanda ihtiyaç sahiplerine iftar sunuyor
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"Merhamet Lokantası" ramazanda ihtiyaç sahiplerine iftar sunuyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik sorun yaşayanlara yardım için kurulan "Merhamet Lokantası" ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar ve gıda yardımı sağlıyor.

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik sorun yaşayanlara yardım için kurulan "Merhamet Lokantası" ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar ve gıda yardımı sağlıyor.

Ramazanın ilk gününden itibaren hizmet veren ve Cezayir Ümit Derneği tarafından başlatılan girişimden çok sayıda Cezayirli yararlanıyor.

Cezayir'de yetkililerin izniyle faaliyet gösteren Merhamet Lokantası, Kovid-19 kapsamında alınan önlemlere uyması şartıyla ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor.

Yardıma muhtaç ailelerin sayısında artış

Cezayir Ümit Derneği Başkanı Meryem Liaribi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl tüm faaliyetlerinin iptal edildiğini ve ramazanda oruçlulara yönelik etkinlik yapamadıklarını belirtti.

Liaribi, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla derneğin "Merhaba" adlı girişimiyle yeniden gönüllü faaliyetlere başladığını ifade etti.

Her gün 1000'den fazla oruçluya Merhamet Lokantası'nda iftar verdiklerine dikkati çeken Liaribi, ayrıca çok sayıda kişinin evlerine yemek götürdüğünü aktardı.

Liaribi, "Ailelerin iftar sofralarında bulunması ya da yemeği yanlarında götürmesi, bu sene yapılan yardım faaliyetlerinin en dikkat çekici özelliği." dedi.

Salgından ekonomik açıdan kötü etkilenen aileler bulunduğuna işaret eden Liabiri, "Bu aileler, Kovid-19 salgının yol açtığı geçim sıkıntısı nedeniyle her gün geliyor." şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahiplerine "merhamet"

Kampanyaya gönüllü destek veren Deniz Balıkçılığı ve Su Ürünleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Lunas Cafer, yardım faaliyetine katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cafer, "Gönüllü olmayı ve yardım faaliyetlerini seviyorum. Birine yardım ettiğinizde veya bir yeri temizlediğinizde, doğru bir şey yaptığınızı hissediyorsunuz." diye konuştu.

Gönüllü faaliyetlere kızı ile katıldığını kaydeden Cafer, yardım faaliyetlerine destek vermenin insanın kendisini "faydalı" hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Başkent Cezayir merkezli bir insani yardım derneği olan Cezayir Ümit Derneği, ülkenin farklı bölgelerinde yardıma ihtiyaç duyan kişi ve gruplara destek veriyor.

'Merhamet Lokantası' ramazanda ihtiyaç sahiplerine iftar sunuyor
'Merhamet Lokantası' ramazanda ihtiyaç sahiplerine iftar sunuyor
'Merhamet Lokantası' ramazanda ihtiyaç sahiplerine iftar sunuyor
'Merhamet Lokantası' ramazanda ihtiyaç sahiplerine iftar sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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