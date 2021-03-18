MERGÖÇ buluşmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MERGÖÇ buluşmaları devam ediyor

18.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:06
MERGÖÇ buluşmaları devam ediyor

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERGÖÇ) tarafından düzenlenen ve çevrimiçi olarak yapılan 'MERGÖÇ Buluşmaları' devam ediyor.

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERGÖÇ) tarafından düzenlenen ve çevrimiçi olarak yapılan 'MERGÖÇ Buluşmaları' devam ediyor.

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, mart ve nisan ayı boyunca sürecek 'MERGÖÇ Buluşmaları' ile göç alanında önde gelen akademisyenleri ve araştırmacıları öğrencilerle buluşturuyor. Geçtiğimiz hafta Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın katılımıyla ilki yapılan söyleşilerin bu haftaki konuğu ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok oldu.

Buluşmaların ikinci haftasında da yoğun bir ilgiyle takip edilen çevrimiçi seminerde Türkiye'de göç yönetimi ve toplumsal uyum çalışmaları üzerine konuşma yapan Dr. Gökçe Ok, Türkiye'nin aldığı insani ve vicdani sorumluluk temelinde izlenen göç politikaları ve uyum faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. MERGÖÇ Müdürü Doç. Dr. Esra Dik'in moderatörlüğünde yapılan seminerde yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Günnur Ertong Attar da konuşmacı olarak katıldı. - MERSİN

MERGÖÇ buluşmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Türkan Şoray Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Özmert Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MERGÖÇ buluşmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:14:21. #1.14#
title