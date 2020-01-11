Mergim Berisha kimdir? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mergim Berisha kimdir? Mërgim Berisha performansı!
Süper Lig'in 2. yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı transfer etmek istiyor. Mergim Berisha'nın transferi için görüşmeler sürerken sporseverler Mergim Berisha'in kim olduğunu ve performansı hakkında detayları araştırmaya başladı. Mergim Berisha kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mergim Berisha, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken sporseverler Mergim Berisha kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mergim Berisha kimdir? Mergim Berisha kaç yaşında, Mergim Berisha boyu kaç, Mergim Berisha nereli ve Mergim Berisha mevkiisi ne gibi soruların yanıtlarını aradı.
MERGİM BERİSHA KİMDİR?
Mergim Berisha Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1998
Mergim Berisha Kaç Yaşında: 21 yıl yaşında
Mergim Berisha Doğum Yeri: Berchtesgaden, Almanya
Mergim Berisha Boy: 1,86 m
Mergim Berisha Kilo: 79 kg
Mergim Berisha Şu Andaki Takımları: FC Red Bull Salzburg (Forvet)
11 Mayıs 1998 tarihinde Berchtesgaden'de dünyaya gelen Mergim Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi. Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.
MERGİM BERİSHA PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 20 maç, 9 gol, 6 asist,
PERFORMANS 18/19: 19 maç,7 gol, 4 asist, 4 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 21 maç, 6 gol, 6 asist
PERFORMANS 16/17: 39 maç, 21 gol, 6 asist, 7 sarı kart
PERFORMANS 15/16: 13 maç, 2 gol, 2 asist
PERFORMANS 14715: 3 maç, 1 gol