Mereto yolu ulaşıma açıldı
Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto yolu ulaşıma açıldı.
10.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:42
Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto yolu ulaşıma açıldı.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Özel İdare ekipleri tarfından 10 günlük bir çalışmayla 2983 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı yolunun ulaşıma açıldığını belirterek, özelllikle yaylalara çıkan vatandaşların yaz aylarında bu yolu sık kullandığını söyledi.
Özadalı, bugünden itibaren vatandaşların bu yolu rahatlıkla kullanabileceğini aktardı.
Kaynak: AA