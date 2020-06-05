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Mereto Dağında topladıkları mantarları satarak geçimini sağlıyor

Batman'ın Sason ilçesinde, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden toplanan mantar, ilçede kilogramı 80 liradan satışa sunuluyor.

Mereto Dağında topladıkları mantarları satarak geçimini sağlıyor
05.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:03

Batman'ın Sason ilçesinde, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden toplanan mantar, ilçede kilogramı 80 liradan satışa sunuluyor. Mantarı toplayıp satan vatandaşlar, aile geçimine katkıda bulunuyor.

Mereto dağı eteklerinden toplanan mantarı ilçe merkezinde kilosunu 80 liradan satışa sunan Sait Boğuş, mantarın dağdaki karların erimesiyle ortaya çıktığını söyledi. Boğuş, "Doğada doğal olarak çıkıyor. Gübre ya da kimyasal görmüyor. Yılın bu mevsimi dağlık bölgelerde, büyük kayalıkların ve çeşitli ağaçların dibinde bulunuyor. Doğal olduğu için birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Dağlarda bol miktarda bulunmadığı için fiyatı biraz yüksek. Fiyatının yüksek olmasına rağmen sevenleri tarafından rağbet görüyor. Kilosu 80 liradır. Doğal olduğu için çok güzel bir tadı var" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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