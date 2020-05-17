Mereto Dağı eteklerindeki köylerde çocukların yüzü bayramlıkla güldürüldü Batman İnsani Yardım Derneğince, Sason ilçesinin dağ köylerindeki çocuklara Ramazan Bayramı öncesi kıyafet hediye edildi.

Batman İnsani Yardım Derneğince, Sason ilçesinin dağ köylerindeki çocuklara Ramazan Bayramı öncesi kıyafet hediye edildi.

Derneğin Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, bazı üyelerle Mereto Dağı eteklerindeki başta Bayramlar ve Çakırpınar olmak üzere köy ve mezarları dolaşarak, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi ve oyuncak verdi.

Atalay, ilk etapta 70 aileye mensup çocuklara giysi ve oyuncak dağıttıklarını, hayırseverlerin katkısıyla yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA