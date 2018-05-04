Merdivenli Katil Yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren, aşkına karşılık vermediğini öne sürdüğü kadını tüfekle vurarak öldürürken, kızını da ağır yaralayan şahıs, saklandığı dağlık alanda yakalandı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, iddiaya göre aşkına karşılık bulamayan Mutafa K. (55), ikinci katta oturan Vicdan Özetçi'nin (55) evine merdivenle balkondan girdi. Mustafa K., aşkına karşılık vermediği iddia edilen Vicdan Özvetçi'yi tüfekle vurarak öldürürken, kızı Hülya Özvetçi'yi de (37) ağır yaraladı.

Olayın ardından kayıplara karışan Mustafa K.'nın yakalanması için çalışma başlatan jandarma ve polis birimleri, olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yolüstü Mahallesi'nde cinayette kullanılan otomobili tespit eden ekipler, sürücü H.D.'yi gözaltına aldı. H.D., ifadesinde Mustafa K.'nin erik toplamak amacıyla kendisinden merdiveni taşıması için yardım istediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı.

H.D.'nin ifadesi üzerine Ödemiş ve Kiraz Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirilen ortak operasyonla zanlı Mustafa K., Kiraz ilçesinde Kaleköy Mahallesi yakınlarında saklandığı dağlık alanda yakalandı. Dün gece sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Mustafa K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aile sosyal politikalar davaya müdahil oluyor.

İşlenen kadın cinayetinin ardından Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü öldürülen Vicdan Özetçi ile ağır yaralanan kızı Hülya Özetçi'nin olayıyla ilgili davaya müdahil olmak için Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunacakları öğrenildi.

Öte yandan, olayda ağır yaralanan Hülya Özetçi'nin Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürüyor. - İZMİR