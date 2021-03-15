Merdivenleri çöken evde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Merdivenleri çöken evde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

15.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:42
Merdivenleri çöken evde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 katlı binanın giriş merdivenlerinin çökmesi sonucu evde mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 katlı binanın giriş merdivenlerinin çökmesi sonucu evde mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Camikebir Mahallesi Hacı Keçici Sokak'ta Mümin Yenmez'e ait 2 katlı binanın üst katına çıkışın sağlandığı merdivenler henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Gürültü üzerine dışarıya koşan 6 kişi, evlerinin merdivenlerinin çöktüğünü gördü.

Bunun üzerine itfaiyeye bilgi veren vatandaşlar, olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Öte yandan, çökmenin yaşandığı sırada merdivendeki bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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