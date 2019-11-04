Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı

Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan bir kişi ağır yaralandı.

04.11.2019 18:37
Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan bir kişi ağır yaralandı.


Olay Akhisar Mahallesi Egehan Sokakta meydana geldi. Evine giden Ramazan M. (52), merdivenleri çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşen Ramazan M. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri düşen adama müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Beyin kanaması geçiren şahıs yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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