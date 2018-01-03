Merdivenlerden İnen Kamyoneti Görüntüleyen Vatandaş Yaşananları Anlattı

Ataşehir'de gideceği caddeye kestirmeden inmek için merdivenleri kullanan kamyonet sürücüsünü görüntüleyen vatandaş yaşananları anlattı. Araç merdivenlerden indiği sırada aynı merdivenleri kullanan çocukların babası ise, "Okula gidiyorlardı. Onu görünce biz de korktuk. Hadi çocuğa vursaydı ne olacaktı" dedi. Merdivenlerin başına ise tedbir amaçlı iki tane duba konuldu.



Ataşehir'de gideceği yöne kestirmeden gitmeye çalışan bir kamyonet sürücüsü, yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullanmıştı. Kamyonet merdivenlerden indiği sırada aynı merdivenleri çocuklarında kullanıyor olması yürekleri ağza getirmişti. Olayın medyada duyulmasının ardından önlem alan yetkililer merdivenin başına iki tane duba koydu. Merdivenlerden inen aracı cep telefonuyla görüntüleyen Hakan Topuz ise yaşanan duruma duyarsız kalmak istemediği için aracı görüntülediğini söyledi. Araç merdivenlerden indiği sırada aynı merdivenleri kullanan çocukların babası da "Okula gidiyorlardı, çocuğa vursaydı ne olacaktı" diyerek tepki gösterdi.



"Duyarsız kalmak istemedim, çocukları gördüm panikledim, korktum"



Aracın merdivenlerden indiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Hakan Topuz olay anını anlattı. Aracın merdivenlerden indiği ve aynı merdivenlerde çocukların da yürüdüğünü gördüğünde çok korktuğu söyleyen Topuz, "Kardeşimin servis aracı var. Servis çekiyordum. Servis almaya giderken baktım sorumsuz bir sürücünün kaldırımlardan aşağıya indiğini gördüm. Duyarsız kalmak istemedim. Kameraya almak istedim. Çocukları gördüm bir panikledim korktum baktım çocuklar hemen karşı tarafa geçti. Ondan sonra rahatladım ama ne kadar olsa Allah muhafaza düşer yuvarlanır çocukların üzerine. Para gelir gider ama çocuk canı çok önemli. Hata varsa, benimde hatam varsa çekmemiz lazım" dedi.



"Okula gidiyorlardı, çocuğa vursaydı ne olacaktı"



Çocuklarının olay sırasında okula gittiğini ve görüntüleri izlediğinde çok korktuğunu söyleyen baba Halil Koçar ise, "Daha ilk inişi bu. İlk defa indi ama böyle olmaz. İkisi de benim çocuklarım. Okula gidiyorlardı. Onu görünce biz de korktuk. Hadi çocuğa vursaydı ne olacaktı. Yani bunun hesabını kim verecek. Devlet hiç ilgilenmiyor buradan araç iniyor. Oraya koruma daha yeni yapılmış. Daha önce yoktu. Devlet ilgilenmiyor burayla nasıl olacak bilmiyoruz. Ne yapmamız lazım. Biz de 2 yıldan beri bu evdeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL