Merdivenlerden düştü, hastanede öldü
KİLİS'te, merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Necati Aslan (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
22.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:12
KİLİS'te, merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Necati Aslan (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi'nde oturan Necati Aslan, dün akşam saatlerinde evinde merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Aslan, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA