Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı
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Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı

Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenlerden inerken dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş yaralandı.

01.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:04

Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenlerden inerken dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan evinin kapısının önünde bulunan merdivenlerden aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen Hasan A. isimli vatandaş yaralandı. Olayı gören yakınları hemen Hasan A.'nın yardımına koşarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı

Kaynak: İHA

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