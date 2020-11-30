Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti
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Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti

30.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:10

Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 5 katlı binanın ikinci katındaki merdivenlerden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 5 katlı binanın ikinci katındaki merdivenlerden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Düz Mahalle'de meydana ageldi. Edinilen bilgiye göre, soyadı henüz öğrenilemeyen Ali isimli şahıs, 5 katlı binanın merdivenlerinden aşağı ineceği esnada, 2. katta dengesini kaybederek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri, konuyla alakalı inceleme başlattı.

Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti
Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti
Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti
Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti
Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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