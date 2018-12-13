Merdivenlerden Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te asansörün bozuk olmasından dolayı 5. kata merdivenlerden çıkmaya çalışan Cafer Özbay dengesini kaybederek düştü. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Kolejtepe Mahallesi Mehmet Dai Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki Cafer Özbay manavdan alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Oturduğu binanın asansörü bozuk olduğu için 5. kata merdivenlerden çıkmaya çalışan Özbay dengesini kaybedip merdivenlerden düştü. Sesi duyan bina sakinleri Özbay'ı yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özbay'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yeri incelemesinden sonra cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin ardından cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP