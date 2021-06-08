Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
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Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | 3. Sayfa

Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi Alkolün etkisiyle sızdığı yerden uzaklaştırıldı, çıktığı merdivenlerden düşüp hayatını kaybetti Antalya'da yaya ve araç köprüsü arasında bulunan merdivenlerden düşen adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi

Alkolün etkisiyle sızdığı yerden uzaklaştırıldı, çıktığı merdivenlerden düşüp hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da yaya ve araç köprüsü arasında bulunan merdivenlerden düşen adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı aldığı alkolün etkisiyle Manavgat Köprüsü altında bulunan özel güvenlik ofisi önünde sızan Ali yalçın güvenlik elemanları tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak uzaklaşması için uyarıldı. Güvenlik görevlilerinin yanına gelen 3 genç, şahsı tanıdıklarını, kendilerinin gitmesi için yardımcı olabileceklerini söyledi ve alkollü şahısın koluna girerek yaya köprüsü ile araç köprüsünün arasında bulunan merdivenlerden yukarı çıktılar. Kısa bir süre sonra gelen sese koşan güvenlik görevlileri, az önce uzaklaşması için uyardıkları şahsı, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, merdivenlerden yuvarlanırken başını çarparak ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, gece 23.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uzun yıllardır Manavgat'ta yaşadığı, ilk yıllarda pide salonlarında fırıncı olarak çalıştığı bildirilen Yalçın'ın cenazesi, adli tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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