Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti
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Polis, Adana, 3. Sayfa

Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti

Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti Oğlunun evine inmek isteyen yaşlı kadın merdivenlerden düşerek öldü Adana'da 77 yaşındaki bir kadın üçüncü kattaki evinden ikinci kattaki oğlunun evine inmek istediği sırada düşerek merdivenlerden yuvarlandı.

03.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:18
Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti

Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti

Oğlunun evine inmek isteyen yaşlı kadın merdivenlerden düşerek öldü

ADANA - Adana'da 77 yaşındaki bir kadın üçüncü kattaki evinden ikinci kattaki oğlunun evine inmek istediği sırada düşerek merdivenlerden yuvarlandı. Yaşlı kadın oğlunun evinin kapısının önünde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesi'ne bağlı Tellidere Mahallesi 72068 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 77 yaşında Fatma Dönmez, üçüncü kattaki evinde oturduğu sırada ikinci katta oturan oğlunun evine gitmek istedi. Evinden çıkan yaşlı kadın, merdivenlerden inerken dengesini kaybedip düşerek merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Oğlunun evinin kapısının önüne düşen yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sesi duyan gelini ve sokaktakiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti
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