MERDİVENDEN DÜŞTÜ, CEBİNDEKİ TELEFONDAN DUMAN YÜKSELİNCE PANİK YAŞADI - Haberler
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MERDİVENDEN DÜŞTÜ, CEBİNDEKİ TELEFONDAN DUMAN YÜKSELİNCE PANİK YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

? GÜNGÖREN'de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü.

? GÜNGÖREN'de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 08.50 sıralarında Güngören Merter Mahallesinde yaşandı. Yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü. Düşen kişinin arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldi. Ayağa kalkınca telefonu cebinden çıkaran, panikle yere attı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MERDİVENDEN DÜŞTÜ, CEBİNDEKİ TELEFONDAN DUMAN YÜKSELİNCE PANİK YAŞADI

MERDİVENDEN DÜŞTÜ, CEBİNDEKİ TELEFONDAN DUMAN YÜKSELİNCE PANİK YAŞADI

MERDİVENDEN DÜŞTÜ, CEBİNDEKİ TELEFONDAN DUMAN YÜKSELİNCE PANİK YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haber

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