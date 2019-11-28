Merdivenden düşerek yaralandıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti
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Merdivenden düşerek yaralandıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan bir kişi 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

28.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:23
Merdivenden düşerek yaralandıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

'in ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan bir kişi 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi semtindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra evine dönen 1 çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzin, dengesini kaybederek merdivenden düştü. Başından darbe alarak yaralanan Payzin için eşi olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Burada 4 gündür tedavi altında olan Mehmet Zafer Payzin, hayatını kaybetti.


Payzin'in ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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