Merdivenden düşerek yaralandı
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Merdivenden düşerek yaralandı

Merdivenden düşerek yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan bir kişi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan bir kişi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 55 yaşındaki Muhammet Y., Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin içerisinde çalıştığı esnada kullandığı merdivenden düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Muhammet Y.'nin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Yaralı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedye ile ambulansa aldı. Muhammet Y. ambulansta yapılan müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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