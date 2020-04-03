Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
ADANA'da, Fatma Sönmez (77) evinin bulunduğu 3 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
03.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:35
ADANA'da, Fatma Sönmez (77) evinin bulunduğu 3 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşanan olayda, 3 katlı binada oturan Fatma Sönmez merdivenlerden ineceği sırada ayağı kayıp düştü. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA