Merdivenden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı
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Merdivenden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

Merdivenden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Abana ilçesinde merdivenlerden düşerek ağar yaralanan yaşlı kadının yoğun bakımda tedavisi altına alındı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde merdivenlerden düşerek ağar yaralanan yaşlı kadının yoğun bakımda tedavisi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Abana'da ikamet eden 88 yaşındaki Fatma Ünlü, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Merdivenlerden yuvarlanarak ağır yaralanan Ünlü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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