Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kilis'te merdivenden düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.
22.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:17
Kilis'te merdivenden düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesinde ikamet eden N.A. evindeki merdivenden inmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan N.A. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS
Kaynak: İHA