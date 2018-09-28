Merdivenden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Giresun'da merdivenden düşen bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, Giresun'un Keşap ilçesi Bozkurt Mahkemesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenden düşerek kafasını çarpan Erdinç Kaya (46), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdinç Kaya ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Erdinç Kaya bugün sabaha karşı Samsun'daki tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN