Merdivenden Düşen Kadın Ağır Yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde evinin önündeki merdivenden düşen 70 yaşındaki Nuriye Bozkurt, ağır yaralandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde evinin önündeki merdivenden düşen 70 yaşındaki Nuriye Bozkurt, ağır yaralandı.
Sarıkorkmaz Mahallesi Karga Sokak'ta evinden çıktıktan sonra merdivenden inerken dengesini kaybeden Nuriye Bozkurt, yuvarlanarak düştü. Kafasını beton zemine çarparak yaralanan Bozkurt, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
- Zonguldak