Merdivenden Düşen Genç Ağır Yaralandı
Çorum’da merdivenle evlerinin çatısına çıkmaya çalışırken düşen genç ağır yaralandı.
Çorum'da merdivenle evlerinin çatısına çıkmaya çalışırken düşen genç ağır yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Büğduz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büğdüz köyünde yaşayan A.K. adlı şahıs merdivenle evlerinin çatışına çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan genç Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM