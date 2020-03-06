Merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Haberler » 3. Sayfa » Merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

Merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Adıyaman'da bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

06.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:10
Merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

'da bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Adıyaman merkez Haydarefendi Caddesi 2131 sokakta bulunan 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Merdiven boşluğunda bulunan kağıt parçalarının bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşması ile birlikte dumanları fark eden apartman sakinleri durumu ekiplerine bildirdi.


İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangın binaya sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler