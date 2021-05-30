Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | 3. Sayfa

Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu Düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan yaralı şahıs, "ayağıma dokunmayın beni burada bırakın" diye feryat etmesi dikkat çekti Merdiven boşluğuna düşerek yaralanan şahıs sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeyle...

Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu

Düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan yaralı şahıs, "ayağıma dokunmayın beni burada bırakın" diye feryat etmesi dikkat çekti

Merdiven boşluğuna düşerek yaralanan şahıs sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeyle halat yardımıyla kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da inşaat halindeki binaya giren ve merdiven boşluğuna düşerek yaralanan şahıs, sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeyle halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden 8 katlı bir binaya giren Aydın S., zemin kattaki merdiven boşluğundan bodrum kata düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı. İnşaatta çalışanların fark edip haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye personellerinden destek istedi. Bunun üzerine çalışma başlatan itfaiye ile sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucunda sedyeye halat bağlayarak yaralı yukarıya çekip çıkardı.

Öte yandan, düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan yaralı şahıs, "ayağıma dokunmayın beni burada bırakın" diye feryat etmesi dikkat çekti.

Ekipler tarafından kurtarılan yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı
Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 23:48:22. #1.16#

title