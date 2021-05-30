Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu

Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu Düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan yaralı şahıs, "ayağıma dokunmayın beni burada bırakın" diye feryat etmesi dikkat çekti Merdiven boşluğuna düşerek yaralanan şahıs sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeyle...

Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu

Düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan yaralı şahıs, "ayağıma dokunmayın beni burada bırakın" diye feryat etmesi dikkat çekti

Merdiven boşluğuna düşerek yaralanan şahıs sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeyle halat yardımıyla kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da inşaat halindeki binaya giren ve merdiven boşluğuna düşerek yaralanan şahıs, sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeyle halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden 8 katlı bir binaya giren Aydın S., zemin kattaki merdiven boşluğundan bodrum kata düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı. İnşaatta çalışanların fark edip haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye personellerinden destek istedi. Bunun üzerine çalışma başlatan itfaiye ile sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucunda sedyeye halat bağlayarak yaralı yukarıya çekip çıkardı.

Öte yandan, düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan yaralı şahıs, "ayağıma dokunmayın beni burada bırakın" diye feryat etmesi dikkat çekti.

Ekipler tarafından kurtarılan yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak