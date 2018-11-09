Merdiven Altında Üretilen Temizlik Ürünleri İmha Edildi

Merdiven Altında Üretilen Temizlik Ürünleri İmha Edildi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merdiven altı temizlik ürünleri yapan şahısların malzemelerine ve yapılan deterjanlara el koyup imha etti.

Merdiven Altında Üretilen Temizlik Ürünleri İmha Edildi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merdiven altı temizlik ürünleri yapan şahısların malzemelerine ve yapılan deterjanlara el koyup imha etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı ile oynayanlara yönelik olarak çalışmaları sürdürüyor. Gıda maddeleri satılan yerlerde denetimler sürerken, bir yandan da halkın sağlığı ile oynayanlara yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merdiven altı temizlik ürünleri yapan şahısların malzemelerine ve yapılan deterjanlara el koyup imha etti. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları gördükleri olumsuzluklar karşısında 153 Zabıta telefonuna bildirmelerini istedi. - KİLİS

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