Merdiven altı temizlik ürünleri imalathanesine baskın: Ekipler şoke oldu İzmir'de korona virüsünden sonra krizi kazanca çevirmeye çalışan fırsatçılara göz açtırılmazken, Buca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yoğun talep gören temizlik ürünlerini uygunsuz koşullarda imal ederek ucuza satan merdiven altı imalathaneye baskın yapıldı.

İzmir'de korona virüsünden sonra krizi kazanca çevirmeye çalışan fırsatçılara göz açtırılmazken, Buca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yoğun talep gören temizlik ürünlerini uygunsuz koşullarda imal ederek ucuza satan merdiven altı imalathaneye baskın yapıldı. El sabunundan çamaşır suyuna kadar, bir depoda kürek ve maşrapalarla sağlıksız şekilde üretilen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Ülke genelinde artan korona virüsü vakalarına karşı İzmir'de tedbirler üst düzeye çıktı. Virüsle mücadele etmek için tüm hijyen önlemlerini en üst düzeye çıkaran vatandaşlar, market raflarındaki kolonya, antibakteriyel ürünler, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünlerine akın etti.

Kirli maşrapalarla, kirli kovalarla, küreklerle yerlerde hazırlanmış

Piyasada yoğun talep gören ürünlerin denetimlerini arttıran Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise durumu fırsat bilerek merdiven altı temizlik ürünleri imal edilen bir depoya baskın düzenledi. Buca sınırları içinde üretim yerlerinden satış mağazalarına kadar kontrollerine aralıksız devam eden ekipler, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde hiçbir sağlık önlemi alınmadan ve kimyasal test yapılmadan üretim yapılan imalathaneye müdahale etti. Depoda; bulaşık deterjanından sıvı sabuna, çamaşır deterjanlarından şampuana, vatandaşların en çok kullandığı temizlik ürünlerinin kirli maşrapalarla, kirli kovalarla, küreklerle yerlerde hazırlandığı tespit edildi.

İşletmecinin, hiçbir sağlık onayı ve kalite belgesi olmadan imal ettiği yüzlerce ürünü, özellikle İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki market ve işletmelere piyasa değerinin altında sattığı öğrenildi. Piyasadaki boşluktan faydalanan işletme hakkında cezai işlem başlatıldı. Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından hazırlanan tutanakla tüm ürünlere imha edilmek üzere el konurken, ruhsatsız işletme mühürlendi.

Normal şartlarda temizlik ürünlerinin steril ortamlarda ve alanında uzman mühendislerin istihdam edilerek imal edilmesi gerektiğini ifade eden yetkililer, ürünlerin ise ayrı ayrı testlerinin yaptırılıp onay alması halinde piyasaya sürülebileceğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA