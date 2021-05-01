MERDİVEN ALTI KÜRTAJA SUÇÜSTÜ; LABORATUVAR OLARAK KULLANILAN MUTFAKTA NARGİLE BULUNDU

Esenyurt'ta kaçak kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın yapıldı.

Esenyurt'ta kaçak kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın yapıldı. Laboratuvar olarak kullanılan mutfağında nargile bulunan iş yeri, mühürlendi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi. İş yerine baskın yapan ekipler, mekanın kaçak kürtaj ve hacamat yapmak için kullanıldığını belirledi. Durum hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Polis eşliğinde gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin kürtaj ya da hacamat için gelenler olduğunu belirledi. İş yerinde yapılan aramalarda ise, doğum malzemeleri bulundu.

Mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı belirlendi. Mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu. Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.

Görüntü dökümü: -Mutfak dolabından çıkan nargile-Ecza dolabı-Kadın muayene ve doğum aparatları-Laboratuvar malzemeleri-İçerdeki yataklar-Yapılan aramalar-Muayene koltukları

-Genel ve detay

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı