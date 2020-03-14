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MERDİVEN ALTI DEZENFEKTAN VE KOLONYALARA DİKKAT

KORONAVİRÜSTEN korunmak için hijyen önlemleri kapsamında dezenfektan ve kolonya kullanımı arttı.

14.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:44
MERDİVEN ALTI DEZENFEKTAN VE KOLONYALARA DİKKAT

KORONAVİRÜSTEN korunmak için hijyen önlemleri kapsamında dezenfektan ve kolonya kullanımı arttı. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top, "Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olan ürünler kullanılmalı. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmeli" dedi.

Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve kolonya kullananımı arttı. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top uyarılarda bulundu. Selin Top, "Bu ürünlerin fazla miktarda kullanılması sonucunda ciltte tahriş ve çatlamalar meydana geliyor. Bu çatlamalar sonucunda bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olan ürünler kullanılmalı. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmeli" dedi.

"VİRÜSÜ EN ETKİLİ DAĞITABİLECEK ŞEY SU VE SABUN"

Dezenfektanın su ve sabuna erişilemediği yerlerde kullanılması tavsiyesinde bulunan Selin Top, "Virüs aslında bir cansız organizma. Bu organizmanın en dış katmanında bir yağ zarı var. Aslında hedef bu yağ zarını parçalayıp, virüsün dağılmasını sağlamak. Sabun ve dezenfektanlar bunun için kullanılıyor. Alkol bu yağ tabakasını çözerken, ciltteki yağı da parçalıyor. Dolayısıyla el, enfeksiyona ve birtakım mikropların geçişine açık hale geliyor. Bu yüzden çok fazla kullanılmasını önermiyoruz. Virüsü en etkili dağıtabilecek şey su ve sabun. Bu yüzden su ve sabuna ulaşılamadığı noktada dezenfektan kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

DAHA FAZLA KİMYASAL, DAHA İYİ TEMİZLİK ALGISI VAREvlerde de temizlik önlemlerinin artması ile ilgili kimyasal ürün kullanımında uyarılarda bulunan Selin Top, "Daha fazla kimyasal kullanıldığında daha iyi temizlik yapılacak algısıyla çamaşır suyu ve üzerine tuz ruhu kullanmak gibi temizlik yöntemleri tercih edilmeye başlandı. Bundan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Bu kadar yüksek miktarda kimyasalın kapalı alanda kullanımı özellikle solunum güçlüğü yaşayan insanlar için ciddi bir tehlike" diye konuştu.Top, "Dezenfektanlarda önerilen minimum yüzde 70 oranında alkol ve bir miktar gliserin olmalı. Dezenfektanlar o an için virüsün üzerindeki yağ tabakasını yok ediyor. Ancak su ve sabunla yıkadıktan sonra  inaktif partikülleri de temizlemiş oluyoruz. Dezenfektan kullandığımızda virüs inaktif hale geliyor ancak daha sonrasında ilk fırsatta onların da yıkanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU DEVAM ETTİĞİ SÜRECE KULLANACAĞIZ" Dezenfektan kullanan vatandaşlardan Mehmet Demir, "Ben eskiye oranla ellerimi 4-5 kat daha fazla yıkamaya başladım. Son 4 gündür ellerimde hassasiyet hissetmeye başladım" derken Batuhan Eryol ise, "Tabii ki her şeyin fazlası zarar ama ilk aldığımız önlemler bunalar. En ufak bir yere dokunduğumuz zaman hemen ellerimize döküyoruz. Alışkanlık oldu. Bu devam ettiği sürece kullanacağız. Bundan kaçış yok" dedi. Çiğdem Alkılın ise, "Evde normal çamaşır suyu kallanıyorduk ama şimdi biraz daha arttırdık. Kapı girişler, paspas kenarları için kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok" diye konuştu

Görüntü Dökümü-Vatandaş detayı-Selin Top röprotajı-Vatandaş röportajı-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

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