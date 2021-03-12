Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor

12.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:09

Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş: "Hangi analiz sürecinden geçtiğini bildiğiniz ürünleri alın" "Toplama ürünleri paket ettiren firmalara dikkat edilmeli" Korona virüs salgını sonrasında insanların yoğun talep gösterdiği...

Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş:

"Hangi analiz sürecinden geçtiğini bildiğiniz ürünleri alın"

"Toplama ürünleri paket ettiren firmalara dikkat edilmeli"

DÜZCE - Korona virüs salgını sonrasında insanların yoğun talep gösterdiği bağışıklık güçlendiriciler konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Vatandaşların hiçbir üretim tesisi olmayan firmaların ürünlerinin etiketlerine bakarak dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Korona virüs salgını sonrasında bağışıklık güçlendirici ürünlere talep arttı. Özellikle propolis ürünlerini kullanım sayısı artınca, merdiven altı diye tabir edilen, hiçbir üretim tesisi olmayan firmalar da türemeye başladı. Ürünleri farklı yerlerden toplayarak üzerine etiket koyarak satışa sunulan, faydalı olarak bilinen ürünlerin aslında zararlı olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, vatandaşların ürünleri aldıkları firmalara dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

"Ürünleri gelişi güzel kullanmamak gerekir"

Arı ürünlerinin faydasından bahseden Dr. Halil İbrahim Uğraş, geleneksel tıp ürünlerini alan vatandaşların satın alırken bazı parametrelere dikkat etmesi, ürünleri alındıktan sonra gelişi güzel kullanılmaması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Uğraş, "Arı ürünleri genelde geleneksel tıp ürünlerine bir fayda sağlayıcı olarak görüyoruz. Ama bu fayda sağlama etkisini kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Geleneksel tıp kadim bir bilgiye dayanıyor. İnsanların binlerce yıldır kullanım becerilerinden yola çıkarak hangi hastalıklara iyi geldiği veya hastalıkları önlemede nasıl faydalanacağımız ile ilgili bu bilgiler insanoğlu tarafından geliştirilmiştir. Özellikle korona virüs döneminde bu geleneksel tıp ürünleri arı ürünlerinin kullanım miktarı devasa boyutlara ulaşmıştır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu ürünlerin kalitesi ve içeriğidir. İnsanlar bu ürünleri kullanırken gelişi güzel bir şekilde kullanmamaları gerekiyor. Satın alırken de gelişi güzel bir şekilde satın almamaları gerekiyor" dedi.

"Ne yediğimize içtiğimize dikkat etmeliyiz"

Korona virüs salgını sonrasında bağışıklık ürünlerine vatandaşların taleplerinin arttığını belirten Prof. Dr. Uğraş, vatandaşların ne yediğine ve ne içtiğine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bağışıklık ürünlerine çokta ihtiyacımız olan bu günlerde, bu ürünleri alırken gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ürünler gerçekten faydalı mı, değil mi, hangi kalite parametrelerine göre test edilip analiz edilmiş bunları mutlaka araştırmamız gerekiyor. Yani ne yediğimize ne içtiğimize dikkat edip hangi analiz süreçlerinden bilimsel araştırmalarından geçtiğini mutlaka irdeleyip satın almamız gerekir. Yoksa çocuklarımıza ailemize faydalı olacağımıza zarar verici maddeleri kendi elimiz ile yedirmiş oluruz" diye konuştu.

"Toplama ürünleri paket ettiren firmalara dikkat edilmeli"

Geleneksel tıp ürünlerinin korona virüs salgını sonrasında dünya genelinde ticaret hacminin 100 milyar doları geçtiğini belirten Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Geleneksel tıp ürünlerinin ticaret hacmi dünyada 100 milyar doların üzerinde ve bu kadar büyük bir ticaret hacmine sahip olan ürünler pazarında gerçekten işini layıkıyla yapan bazı firmalar olduğu gibi merdiven altı üretim yapan hiçbir üretim tesisi olmayan, oradan buradan toplama ürünleri alıp paketleyerek merdiven altında üretim yapan yerlere halkımızın dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor
Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor
Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor
Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şevket Çoruh Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:11:29. #1.14#
title