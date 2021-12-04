Merck Japonya'da Kovid-19 ilacının kullanım onayı için başvurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merck Japonya'da Kovid-19 ilacının kullanım onayı için başvurdu

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Merck Japonya'da Kovid-19 ilacının kullanım onayı için başvurdu

ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Molnupiravir ilacının kullanım onayı alması için Japonya'da başvuruda bulundu.

ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Molnupiravir ilacının kullanım onayı alması için Japonya'da başvuruda bulundu.

Merck'in Japonya ofisi, hafif ve orta derece semptom gösteren Kovid-19 hastaları için imal ettiği ağızdan alınan Molnupiravir ilacının ülke içi üretim ve satışına izin verilmesine yönelik başvuru yaptı.

Ofisten yapılan açıklamada ilacın, hastaların semptom göstermesini takip eden ilk 5 günde uygulanması halinde "hastaneye yatış ve ölüm riskini" yüzde 30 düşürdüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyetinin, ilacın kullanımına yönelik resmi kararı yıl başına kadar vereceği bildirildi.

Kyodo ajansı, Japonya'nın 1,6 milyon kişiye yetecek kadar Molnupiravir ilacının satın alınması için Merck ile ön anlaşma yaptığını aktardı.

İngiltere, 4 Kasım'da verdiği ülke içi kullanım izni ile Molnupiravir'i onaylayan ilk ülke olmuştu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title