Mercimek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı Mercimek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan mercimek yüklü traktör devrildi, 1 kişi yaralandı.

Mercimek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan mercimek yüklü traktör devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Selman Tayboğa yönetiminde ki 63 EH 584 plakalı mercimek yüklü traktör, Uygulamalı Bilimler Fakültesi rampasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu, şarampolde bulunan taşların üzerine devrilerek, ters yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma yolda güvenlik önlemleri aldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA