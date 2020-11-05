Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü

05.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:18
Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü

Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü.

Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca, dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Buna göre, mercimekteki yüzde 19,3 gümrük vergisinin 1 Ocak 2021'e kadar yüzde 9 olarak uygulanmasına karar verildi.

Yağlık ayçiçeği tohumunda ise yüzde 3+10 avro/100 kilogram net olan gümrük vergisi ve toplu konut fonu da 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

İlgili Haberler

İlan ve reklam vergileri uyarısı
İlan ve reklam vergileri uyarısı
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
5 litrelik ayçiçeği yağı hediyeli kampanyada, 301 ünite kan bağışlandı
5 litrelik ayçiçeği yağı hediyeli kampanyada, 301 ünite kan bağışlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki İkbal Gürpınar İzzet Yıldızhan
Spor Can Bartu Gökhan Töre Lionel Messi Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Sterlin Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:22:59. #1.14#
title