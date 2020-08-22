Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü Kilis Valisi Recep Soytürk, Mercidabık Zaferi'nin 504'üncü ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Mercidabık Zaferi'nin 504'üncü ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, "Büyük Hükümdar, Osmanlı İmparatorluğunun 9'uncu Padişahı, ilk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin 504'üncü yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mercidabık Zaferi'nin Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığını anımsatan Soytürk, bu zaferle dünya tarihçilerinin Pax Otomana dönemi adını verdiği Osmanlı Barışı'nın dünyada başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 4. yıl dönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 504 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekat'ında canlarını bu vatan uğruna seve seve feda eden Şehit Binbaşımız Bülent Albayrak ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, Mercidabık Zaferi'nin ev sahibi olan Kilisli hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA