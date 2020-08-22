Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü
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Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü

AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Mercidabık Zaferi'nin 504'üncü, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü
22.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:44

AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Mercidabık Zaferi'nin 504'üncü, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger mesajında, Mercidabık Zaferi ile Balkanlardan Anadolu'ya ve Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının sağlandığını belirtti.

Dülger, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize dönük her türlü tehdidi ortadan kaldırmak özellikle Ensar Şehrimiz Kilis'i tehdit eden ve canlarımızı kaybetmemize neden olan başta, DEAŞ ve PKK/PYD olmak üzere, çeşitli terör unsurlarının kökünü kazımaya yönelik, halkımızın güvenliğini temin etmek ve güvenli bölge oluşturmak için uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmış ve büyük Türk milletinin gücünü her zaman arkasında hisseden şanlı ordumuzun zaferi ile sonuçlanan sınır illerimizdeki tehditlerin ortadan kaldırıldığı Fırat Kalkanı Operasyonunda bugün 4. yıl dönümüdür. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatında şehadet şerbeti içerek rahmeti rahmana yürüyen başta şehit Binbaşı Bülent Albayrak olmak üzere kahraman evlatlarımıza Allah'tan Rahmet ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyor."

Milletvekili Ahmet Salih Dal da, Mercidabık Zaferi'nin, Osmanlı'nın Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan egemenliğinin başlangıç takvimi olduğuna dikkati çekerek mesajında şunlara yer verdi:

"Osmanlı Devleti'nin Memlüklülere karşı kazandığı Mercidabık Zaferi, devletin askeri, siyasi ve iktisadi politikalarına önemli faydalar sağlamış, milletimiz, tarihin her safhasında önemli imtihanlardan geçerek, büyük devlet olmanın gereğini yerine getirmeye devam etmektedir. Atalarımızın, bu coğrafyada sağladığı huzur ve refah ortamını devam ettirerek, art niyetli düşüncelerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mercidabık Zaferi'nin 504. yıl dönümünü ve bölgemizde huzur ve refahın sağlanmasına vesile olan Fırat Kalkanı harekatını yıl dönümü kutluyor, büyük komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu şanlı zaferlerin ev sahibi olan Kilisli hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut

Belediye Başkanı Bulut ise yayımladığı mesajında, "Zaferin 504. yıl dönümünü tebrik ederek, ebediyete intikal eden Osmanlı İmparatorluğunun 9. Padişahı, Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu şanlı zaferin ev sahibi olan Kilisli hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Kilis Şube Başkanı Bekr Şen, Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Kaynak: AA

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