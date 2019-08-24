Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü

24.08.2019 12:38

AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Mercidabık Zaferi'nin 503'üncü ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında, Mercidabık Zaferi ile Balkanlardan Anadolu'ya ve Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının sağlandığını belirtti.

Mercidabık Zaferi'nin önemine değinen Dülger, şunları kaydetti:

"Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında ve ilimizde güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştır. Özellikle ensar şehrimiz Kilis'i tehdit eden ve canlarımızı kaybetmemize neden olan başta DEAŞ ve PKK/PYD olmak üzere, çeşitli terör unsurlarının kökünü kazımaya yönelik, başlatılmış ve Büyük Türk milletinin gücünü her zaman arkasında hisseden şanlı ordumuzun zaferi ile sonuçlanan Fırat Kalkanı Operasyonunda bugün 3. yıl dönümüdür."

Milletvekili Ahmet Salih Dal da Mercidabık Zaferi'nin ilk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı bir destan olduğunu aktardı.

Mercidabık Zaferinin 503. şanlı ordumuzun gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatının 3'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Dal, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Milletimiz, tarihin her safhasında önemli imtihanlardan geçerek, büyük devlet olmanın gereğini yerine getirmeye devam etmektedir. Atalarımızın, bu coğrafyada sağladığı huzur ve refah ortamını devam ettirerek, art niyetli düşüncelerin oyunlarına gelmeyeceğiz."

Kaynak: AA