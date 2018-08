Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü birlikte kutlandı

KİLİS - Kilis'te Mercidabık Zaferi'nin 502'inci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2'inci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen tören, şehitler için askerler tarafından yapılan saygı atışı ve Yavuz Sultan Selim'in anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, vatandaşları ve törene katılanlar ile askeri birlikleri selamladı.

Daha sonra Belediye Başkanı Hasan Kara, törende yaptığı konuşmada, Mercidabık Zaferi'nin 502'inci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2'inci yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Yavuz Sultan Selim at sırtında İstanbul'dan buralara geldi. Bu sıcak ortamda, ordusuyla birlikte sıcak bir ortamda savaştı, Allah hamdolsun, bu savaşı kazandı. En önemlisi birlik ve beraberliği sağladı. 500 yıl boyunca bu bölge huzur içerisinde yaşadı. Ne zamanki Osmanlının bu bölgede etkisi bitti, yeniden bu bölge kan ve gözyaşına büründü. 100 yıldır bu bölgenin anıldığı tek şey gözyaşıdır. Mercidabık savaşından 500 yıl sonra yeniden bu coğrafya karıştırıldı. Biz Kilisliler olarak buradan haykırıyoruz ki, dün Fırat Kalkanı harekatı gereksiz diyenlere, gelin siz Kilis'te yaşayın diyoruz. Kilis'te yaşayan herkes Fırat Kalkanı harekatının ne kadar lüzum olduğunu çok ciddi bir şekilde yaşadı ve gördü" dedi.

Fırat Kalkanı'nda 67 şehit, 486 asker yaralandı, Zeytin Dalı Harekatında 116 şehit, 800 asker yaralandı

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Ağustos ayının Türk milleti için zaferler ile dolu bir ayı olduğunu ifade ederek, "24 Ağustos Mercidabık zaferinin 502 yıl dönümü, 26-30 Ağustos büyük taarruzun başlangıç ve bitiş tarihidir. 24 Ağustos Fırat Kalkanın başlangıç tarihidir. Bu coğrafyada var olabilmek için daime güçlü ordumuz la savaşmak zorunda kaldık. Fırat Kalkanı Harekatında 67 silah arkadaşımız şehit verdik. 486 silah arkadaşımız yaralandı. Zeytin Dalı harekatında şehit sayısız 116'ya yaralı sayımız 800'e çıktı. Biz her ne kadar bu harekatları sıfır zayiatla yapmak istesekte hareketin doğasından dolayı vatan evlatlarını şehit vermek zorunda kalıyoruz" dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, "Yavuz Sultan Selim Han'ın Balkanlardan Anadolu'ya Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarının sağlandığı, adalet ve hoşgörünün tesis edildiği bir tarihi olayın Mercidabık Zaferinin 502 yıl dönümünü kutluyoruz. 24 Ağustos bilindiği üzere Ortadoğu ve Afrika kapılarının Müslüman Türk'e açıldığı tarihin yıl dönümüdür. Milletin gücünü her zaman arkasında hiz eden şanlı ordumuz, zaferi ile sonuçlanan sınır illerimizin tehditlerin ortadan kaldırıldığı Fırat Kalkanı operasyonun da 2'inci yıl dönümüdür"

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da yaptığı konuşmada, "Biz mercidabık zaferini kazanırken de hava sıcaktı. Fırat Kalkanında tankın içerisinde hava sıcaklığı 60 dereceyi ulaştığında da hava sıcaktı. Ama içimizdeki vatan sevgisi, var olma duygusu, istiklal arzusu, hepsinden daha büyük ateşti. Hiçbir sıcak, hiçbir zorluk bizi yenmedi. Çok şükür bu mübarek günleri bizi kavuşturdu. Bütün şehit ailelerini tebrik ediyorum. Malazgirt'den Mercidabık'a büyük tearuzdan, Kıbrıs barış harekatına, Fırat Kalkanı harekatından, zeytin dalı harekatına, ülkemizin her noktasında terörle mücadelede şehit olan gözünü budaktan esirgemeden hayatlarını feda eden terör şehitlerine topyekün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösteri, okçuların ok atmaları, Kilis Musiki Cemiyetinin konseri zafer yürüyüşü ile Yavuzlu köyündeki etkinlik sona erdi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan en yüksek rütbeli asker Binbaşı Bülent Albayrak'ın eşi Şerife Albayrak, kızı Elif Naz. AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1'inci Hudut Tabur Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, daire amir ve müdürleri ile Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hakaretlerini yöneten komutanlar da hazır bulunda.