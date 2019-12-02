Mercedes yüz binlerce dizel aracını geri çağırıyor

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Mercedes-Benz aralarında Sprinter panelvan modellerin de olduğu yüzbinlerce dizel aracını geri çağırıyor.



Otomotiv devinden yapılan açıklamada Alman Karayolları İdaresi KBA'nın Mercedes'in Euro 5 standartlarına uyumlu OM651 dizel motoru kullanan araçlarda yaptığı inceleme sonucu kendilerine arçaları geri çağırma talimatı verdiğini duyurdu.Geçen hafta Bild gazetesinin haftasonu yayını olan Bild am Sonntag, Sprinter modellerin kurallara uygun olmayan yazılım nedeniyle geri çağrılabileceğini yazmıştı. Euronews.com'da Görüntüle