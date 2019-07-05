Mercedes ve BMW, Otonom Araç Geliştirmek İçin Güçlerini Birleştirdi

Otomobil sektörünün geleceği konusunda hemen her firmanın tahmini aynı: Elektrikli ve otonom arabalar, bir noktada pazarı ele geçirecek. Büyük üreticiler, şimdiden kendilerini bu yeni pazara hazırlıyor. BMW ve Mercedes, bu amaçla yeni bir işbirliğine gidiyor.

İki firma, 1200 otonom sürüş uzmanından oluşan bir ekip kuracak. Karma olarak çalışacak ekipler BMW'nin Münih'teki kampüsünde ve Daimler'in (Mercedes'in ana firması) iki otonom sürüş merkezinde çalışacak. Grup, "sürüş yardım sistemi, sensörler ve katılımlı ortak veri toplanması için veri depolama, yönetim ve işleme, fonksiyon ve yazılım geliştirme"de görev yapacak.

BMW, 2021'de 3. seviye otonom araç üretmeyi amaçlarken; Daimler de Bosch ile birlikte bu yıl şehir-sürüş pilot programını başlatacak. İki firma daha sonra otobanlarda kendi giden 4. seviye otomobiller geliştirecek.

Beş yılda 4. seviye otonom sürüş oldukça iddialı bir hedef olarak göze çarpıyor. Uber ve Tesla'nın testleri başarısız olmuş ve hatta ölümlü kazalara sebebiyet vermişti. Yapay zeka, sivilleri tanımak ve kamyonları fark etmek gibi basit işlemlerde bile sorun yaşayabiliyor.