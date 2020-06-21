Mercedes tutkunları Isparta'da buluştu
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Mercedes tutkunları Isparta'da buluştu

Farklı illerden gelen yaklaşık 100 Mercedes tutkunu Isparta'da buluşarak, eski ve yeni model otomobillerini sergiledi.

Mercedes tutkunları Isparta'da buluştu
21.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:13

Farklı illerden gelen yaklaşık 100 Mercedes tutkunu Isparta'da buluşarak, eski ve yeni model otomobillerini sergiledi.

Isparta Klasik Mercedes Kulübü tarafından 'tanışma toplantısı' adı altında bir buluşma düzenlendi. Işıkkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Isparta'nın yanı sıra Denizli, Konya, Afyonkarahisar ve Antalya'dan yaklaşık 100 Mercedes tutkunu katıldı. Klasik otomobillerin de sergilendiği buluşmada, araç sahipleri birbirleriyle sohbet ederek, hoşça vakit geçirdi. Buluşmada katılımcılara Isparta usulü kabune pilavı ve helva ikram edildi.

"Yıllardır büyük bir keyifle otomobillerimizi sergiliyoruz"

Isparta Klasik Mercedes Kulübü yöneticilerinden Yusuf Pamuk, yıldıza gönül verdiklerini belirterek, yıllardır büyük bir keyifle bu otomobilleri sergilediklerini söyledi. Pamuk, "Geçen yıl Afyonkarahisar'da buluşmuştuk, bu sene de orada olacaktı ancak şartlardan dolayı iptal oldu. Bu buluşma tanışma buluşması şeklinde oldu. Seneye inşallah daha büyük bir organizasyonu Isparta'da yapmayı düşünüyoruz. Antalya, Burdur, Denizli, Afyon, Konya gibi birçok ilden katılım var. Genel buluşma Türkiye genelinde oluyor ve bin kadar araç katılıyor. Şu anda burada ise 100'e yakın otomobil bulunuyor. Burada eski ve yeni model araçlar var. Bu bizim zevkimiz" diye konuştu.

"Yıldız bizim tutkumuz"

Klasik otomobil tutkunlarından Hayrettin Tuncay da, yıldızın kendileri için bir tutku olduğunu söyledi. Tuncay, "Yeri gelir tamir ederiz, yeri gelir dostlarımıza yardımcı oluruz. Yedek parça konusunda dostluk alışverişlerimiz var. Bugün de burada tüm dostlarımız toplandık" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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