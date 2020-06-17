"Mercedes Kadir"in ailesinin yaşadığı ev yenilendi Malatya'da gününü "araba" zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve 18 Nisan'da hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın ailesinin yaşadığı ev Büyükşehir Belediyesince yenilendi.

Malatya'da gününü "araba" zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve 18 Nisan'da hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın ailesinin yaşadığı ev Büyükşehir Belediyesince yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a taziye ziyareti sırasında Mercedes Kadir'in ailesinin yaşadığı evle ilgili sorunlar aktarıldı.

Gürkan'ın talimatı doğrultusunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında, evin dış cephesi beton sıvayla kaplanarak boya çalışmaları tamamlandı, mevcut çatı yeniden elden geçirilerek sorunsuz bir hale getirildi.

Eski ahşap pencereler kaldırılıp yenileri ile değiştirilirken evin içinde de duvarlar beton sıva yapılarak baştan aşağı yeniden boyandı.

İç kapıları da yenilenen evin tavanında bulunan direkler ahşap plakalarla kaplanıp verniklenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Kaynak: AA